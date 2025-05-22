Рубио надеется, что российский меморандум о мирном соглашении поможет переговорам

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава госдепа США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем переговоров.

На слушаниях в палате представителей американский госсекретарь отметил, что "мир должен носить устойчивый характер, чтобы не было такого, что он продлится в течение трех лет, а потом начнется новая война".

"Для того, чтобы обеспечить такой мир, необходимо участие в переговорах обеих сторон, и обе стороны должны пойти на уступки", - подчеркнул Рубио. В связи с этим президент США Дональд Трамп хочет, чтобы обе стороны были вовлечены в переговорный процесс, добавил госсекретарь.

В Белом доме рассчитывают на то, что меморандум о мирном соглашении с Украиной будет содержать положения, которые позволят добиться прогресса на мирных переговорах, заявил Рубио.

"Россияне, как предполагается, подготовят документ, меморандум о мире, как они его называют, в котором излагается, чего они требуют для прекращения огня, что затем может привести к более широким переговорам и окончательному урегулированию", - сообщил он.

Госсекретарь отметил: "Думаю, мы многое узнаем, что включает в себя этот меморандум о мире. Если он будет резонным, я думаю, мы сможем добиться прогресса, если нет - у президента будут варианты действий. Но будем наедятся на первое, а не на второе".

Рубио предупредил, что в Конгрессе США рассматривается вариант новых санкций против России, "которые даже более жесткие, чем может ввести сам президент", добавив, что американские законодатели "могут потерять терпение", если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.