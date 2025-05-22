Поиск

Рубио надеется, что российский меморандум о мирном соглашении поможет переговорам

Рубио надеется, что российский меморандум о мирном соглашении поможет переговорам
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава госдепа США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем переговоров.

На слушаниях в палате представителей американский госсекретарь отметил, что "мир должен носить устойчивый характер, чтобы не было такого, что он продлится в течение трех лет, а потом начнется новая война".

"Для того, чтобы обеспечить такой мир, необходимо участие в переговорах обеих сторон, и обе стороны должны пойти на уступки", - подчеркнул Рубио. В связи с этим президент США Дональд Трамп хочет, чтобы обе стороны были вовлечены в переговорный процесс, добавил госсекретарь.

В Белом доме рассчитывают на то, что меморандум о мирном соглашении с Украиной будет содержать положения, которые позволят добиться прогресса на мирных переговорах, заявил Рубио.

"Россияне, как предполагается, подготовят документ, меморандум о мире, как они его называют, в котором излагается, чего они требуют для прекращения огня, что затем может привести к более широким переговорам и окончательному урегулированию", - сообщил он.

Госсекретарь отметил: "Думаю, мы многое узнаем, что включает в себя этот меморандум о мире. Если он будет резонным, я думаю, мы сможем добиться прогресса, если нет - у президента будут варианты действий. Но будем наедятся на первое, а не на второе".

Рубио предупредил, что в Конгрессе США рассматривается вариант новых санкций против России, "которые даже более жесткие, чем может ввести сам президент", добавив, что американские законодатели "могут потерять терпение", если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.

Марко Рубио Конгресс Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фондовые индексы США резко снизились в среду после слабого размещения 20-летних госбондов

Фондовые индексы США резко снизились в среду после слабого размещения 20-летних госбондов

Израиль готовится нанести удар по Ирану в случае провала переговоров Тегерана и Вашингтона

Израиль готовится нанести удар по Ирану в случае провала переговоров Тегерана и Вашингтона

Трамп и Рамафоса поспорили о ситуации с белыми землевладельцами в ЮАР

Трамп и Рамафоса поспорили о ситуации с белыми землевладельцами в ЮАР

Пентагон принял в дар от Катара Boeing 747 для использования в качестве "Борта номер один"

Пентагон принял в дар от Катара Boeing 747 для использования в качестве "Борта номер один"

Испанская полиция выясняет мотив убийства экс-советника Януковича близ Мадрида

Испанская полиция выясняет мотив убийства экс-советника Януковича близ Мадрида

Что произошло за день: среда, 21 мая

ЕС изучает введение нулевой квоты для российского газа

ЕС изучает введение нулевой квоты для российского газа

Китай в апреле снизил закупки российского мороженого в 7,3 раза

Китай в апреле снизил закупки российского мороженого в 7,3 раза

Отклонено ходатайство об освобождении главы Гагаузии Гуцул из-под домашнего ареста

Путин и Трамп высказались за разработку шагов к долгосрочному миру на Украине

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2267 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6405 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });