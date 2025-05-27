Лавров сообщил о проработке деталей обмена заключенными между РФ и США по линии компетентных органов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Детали обмена заключенными между Россией и США обсуждаются в настоящее время по линии компетентных органов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Условились наши президенты во время телефонного разговора подготовить обмен заключенными между США и Россией. Детали, по понятным причинам, согласовываются по линии соответствующих компетентных органов", - сказал он журналистам во вторник.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Вашингтон настаивает на смене главного переговорщика в Стамбуле Владимира Мединского, Лавров отметил: "Что касается слухов о том, что США хотят поменять российских переговорщиков, мы с США, в отличие от времен (экс-президента Соединенных Штатов Джо - ИФ) Байдена, которые канули в лету, нормально общаемся".

"И, если бы США хотели бы нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов", - подчеркнул министр, напомнив, что глава переговорной группы назначается президентом РФ.