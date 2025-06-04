Президенты России и США 4 июня не обсуждали обмен заключенными

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре не обсуждали тему обмена заключенными между двумя странами, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"В этот раз об этом разговор не заходил. Президенты разговаривали на этот счет, как вы помните, в ходе предыдущего разговора, который состоялся 19 мая", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

19 мая Ушаков сообщал, что президенты в той телефонной беседе упоминали обмен заключенными по формуле "девять на девять". Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что по этому обмену ведутся переговоры.