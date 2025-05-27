"Туризм.РФ" к 2030 году построит туробъекты на 36 тысяч номеров за 896 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - АО "Корпорация "Туризм.РФ" к 2030 году планирует построить туристические объекты на 35,6 тысячи номеров, сообщила на Кавказском инвестиционном форуме замгендиректора компании Елена Федорова.

"Цель корпорации к 2030 году - это 35,6 тысячи номеров, 896 млрд рублей - общий объем инвестиций из всех источников, и 300 км горно-лыжных трасс", - сказала она.

Сейчас корпорация подписала 64 соглашения о сотрудничестве с регионами России, 36 инвестпроектов в портфеле корпорации также находятся в работе.

"В ближайший 2026 год у нас также будет сдаваться много туристических объектов общим количеством 1,8 тысячи номеров. Один из них - это 4-звездочная гостиница во Владимире на 189 номеров, также есть у нас совместные проекты с Cosmos Hotel Group - в Тобольске и Пскове. Всего у нас с Cosmos пять проектов, один из которых (ранее - ИФ) ввели в эксплуатацию в Омске, а также есть (совместные - ИФ) проекты в Якутске и Магадане", - отметила Федорова.

Она добавила, что "Туризм.РФ" может входить в уставные капиталы совместных проектных компаний и в ближайшее время корпорация получит возможность проведения аукционов по передаче федеральных земель в аренду под строительство объектов туристической инфраструктуры.

Замгендиректора также уточнила, что корпорацией разработано 12 мастер-планов для развития туристической инфраструктуры, в настоящее время идет работа с инвесторами для формирования лотов.