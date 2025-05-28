"Уральские авиалинии" отменили и задержали рейсы из-за ограничений в аэропортах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила об отменах и задержках некоторых рейсов из-за ночных ограничений работы аэропортов Москвы.

"В связи с вводом временных ограничений в аэропортах Москвы авиакомпания "Уральские авиалинии" вносит изменения в расписание полетов 28 мая", - говорится в сообщении.

Отменены рейсы из "Домодедово" в Бишкек, Ош и Ереван и из "Жуковского" в Душанбе.

Пять самолетов, летевших в "Домодедово" и "Жуковский" из Ферганы, Душанбе, Ургенча, Еревана и Сочи, из-за закрытия воздушного пространства вынужденно сели на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде.

Задерживаются вылеты 14 рейсов, в том числе из Екатеринбурга и в Екатеринбург, в Омск и обратно, в Ош, Грозный, Самарканд, Фергану, Худжанд.

В ночь на 28 мая Росавиация из соображений безопасности ограничивала работу всех аэропортов московского авиаузла и некоторых других.