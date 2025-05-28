В Кремле назвали возможной встречу Путина и Зеленского

Но она должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций двух стран, заявил Дмитрий Песков

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но она должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций двух стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Никаких изменений в той позиции о принципиальной возможности такой встречи (нет - ИФ), но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча Путина с Зеленским тет-а-тет или с участием президента США Дональда Трампа вскоре после обмена между Москвой и Киевом проектами меморандумов по урегулированию.