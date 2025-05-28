Оператор связи "АСВТ" подвергся масштабной DDoS-атаке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщает о масштабной DDoS-атаке на интернет-провайдера "АСВТ", из-за которой у части клиентов компании наблюдаются проблемы с доступом в сеть.

В среду в соцсетях появилась информация о проблемах с доступом в интернет у клиентов оператора "АСВТ", который предоставляет услуги в жилых комплексах Москвы и Подмосковья.

"Оператор связи АО "АСВТ" 28 мая в 10:19 сообщил о масштабной DDoS-атаке, которая вызвала перебои в работе интернет-услуг у части абонентов компании. По данным мониторинга, атака достигла мощности в 70,07 Гбит/с при интенсивности 6,92 млн пакетов в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Сейчас Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА), созданная Роскомнадзором, успешно отражает атаку, фильтруя вредоносный трафик. На текущий момент система отфильтровала 47 Гбит/с и 6,12 млн пакетов в секунду", - добавили в РКН.

По информации пресс-службы ведомства, подведомственный РКН Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) "поддерживает постоянный контакт с представителями АО "АСВТ" и оказывает содействие в восстановлении нормального функционирования сетей оператора, используя ресурсы НСПА".

"Компания уже стабилизировала часть трафика, однако для полного устранения последствий атаки потребуется дополнительное время. На данный момент нет подтвержденной информации о воздействии этой атаки на другие компании или критическую информационную инфраструктуру", - заявляет пресс-служба РКН.

"Рекомендуем абонентам АО "АСВТ", столкнувшимся с проблемами доступа в интернет, обращаться в службу поддержки оператора для оперативного решения вопросов", - добавили в ведомстве.