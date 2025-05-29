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К отражению DDoS-атаки на "АСВТ" подключились магистральные операторы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Масштабная хакерская атака на интернет-провайдера "АСВТ", начавшаяся накануне, продолжается, к работе по очистке трафика подключились магистральные операторы, через сети которых проходит трафик к АО "АСВТ", сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"Их специалисты помогают идентифицировать и блокировать вредоносный трафик DDoS-атаки", - уточнил РКН.

Там добавили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования продолжает активное взаимодействие с "АСВТ".

Жалобы на проблемы с доступом в интернет у клиентов "АСВТ" начали появляться в соцсетях 28 мая. РКН объяснил это масштабной DDoS-атакой на оператора.

"АСВТ" предоставляет услуги связи в жилых комплексах Москвы и Подмосковья.

Роскомнадзор РКН АСВТ Москва Подмосковье
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