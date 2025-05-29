Шойгу отметил, что приостановка запрета "Талибана" в РФ позволит наладить отношения с Кабулом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" позволит России наладить партнерские отношения с афганским Кабулом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в четверг.

"17 апреля 2025 года Верховный суд РФ принял решение о приостановке запрета деятельности движения "Талибан", включённого в список террористических организаций. Полагаем, что такой шаг откроет дорогу к налаживанию дополнительного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов" - сказал Шойгу на встрече секретарей Совбезов государств ШОС.

"Можно обсудить и возобновление деятельности контактной группы ШОС-Афганистан", - заявил он.

Также Шойгу сообщил, что следует уделить внимание ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.

"На прошлой неделе экспертные делегации наших государств провели первую встречу по подготовке заседания на уровне секретарей Советов безопасности, была проделана солидная работа по согласованию итогов и документов нашей с вами встречи", - сказал секретарь Совета безопасности.

26 мая, по данным ФСБ РФ, решение Верховного суда (ВС) о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан" в РФ вступило в силу, в реестр террористических организаций были внесены соответствующие изменения.

17 апреля ВС РФ по заявлению генпрокурора Игоря Краснова приостановил запрет деятельности контролирующего Афганистан движения "Талибан" в РФ.

Встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, под председательством Шойгу проходит в Москве 27-29 мая на площадке Национального центра "Россия". Участие в ней подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.