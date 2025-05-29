Поиск

Шойгу отметил, что приостановка запрета "Талибана" в РФ позволит наладить отношения с Кабулом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" позволит России наладить партнерские отношения с афганским Кабулом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в четверг.

"17 апреля 2025 года Верховный суд РФ принял решение о приостановке запрета деятельности движения "Талибан", включённого в список террористических организаций. Полагаем, что такой шаг откроет дорогу к налаживанию дополнительного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов" - сказал Шойгу на встрече секретарей Совбезов государств ШОС.

"Можно обсудить и возобновление деятельности контактной группы ШОС-Афганистан", - заявил он.

Также Шойгу сообщил, что следует уделить внимание ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.

"На прошлой неделе экспертные делегации наших государств провели первую встречу по подготовке заседания на уровне секретарей Советов безопасности, была проделана солидная работа по согласованию итогов и документов нашей с вами встречи", - сказал секретарь Совета безопасности.

26 мая, по данным ФСБ РФ, решение Верховного суда (ВС) о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан" в РФ вступило в силу, в реестр террористических организаций были внесены соответствующие изменения.

17 апреля ВС РФ по заявлению генпрокурора Игоря Краснова приостановил запрет деятельности контролирующего Афганистан движения "Талибан" в РФ.

Встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, под председательством Шойгу проходит в Москве 27-29 мая на площадке Национального центра "Россия". Участие в ней подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.

Сергей Шойгу Талибан Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры выработает единую политику по VPN-сервисам в России

Во Владивостоке удалось нормализовать ситуацию с китайскими туристическими автобусами

Шадаев допустил ограничение зарубежных облачных сервисов со зрелыми аналогами в РФ

При взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах в адрес семьи Мединского

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах в адрес семьи Мединского

В Ставрополе в результате взрыва погибли два человека

Утвержден список компаний непрерывного цикла с приоритетом очередности в ж/д перевозках

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 48 беспилотников ВСУ

Лавров сообщил Рубио о подготовке предложений к очередному раунду переговоров в Стамбуле

Что произошло за день: среда, 28 мая

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });