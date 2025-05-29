Более сотни нарушений зафиксировали наблюдатели во время проведения ЕГЭ 23 мая

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Наблюдатели-родители, которые присутствовали в пунктах проведения экзаменов, зафиксировали 115 нарушений во время проведения ЕГЭ по истории, литературе и химии, которые состоялись 23 мая, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В этом году Рособрнадзор активно привлекает родителей обучающихся, в том числе представителей родительских комитетов, к мониторингу хода экзаменов. Они следят за соблюдением прав выпускников и за ходом экзамена. На первых экзаменах в экзаменационных пунктах присутствовало 4 164 родителя. Общее количество нарушений, зафиксированных родителями, составило 115", - сообщили в пресс-службе.

Первыми экзаменами в основной период ЕГЭ в этом году стали экзамены по истории, литературе и химии. Они состоялись 23 мая в 89 регионах. В экзаменах приняли участие около 225 тыс. человек, было задействовано 3 426 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

В ведомстве уточнили, что, в частности, среди нарушений, которые отметили родители, были такие, как присутствие посторонних лиц в ППЭ, отсутствие металлоискателей, помощь участникам во время экзаменов со стороны организаторов, невыдача организаторами по просьбе участников экзамена черновиков или дополнительных бланков ответов, перемещение участников ЕГЭ без сопровождения, отсутствие помещений для медицинских работников, отсутствие инструктажа перед экзаменом или неполный инструктаж.

"Региональные органы управления образованием проанализируют информацию о полученных от родителей - общественных наблюдателей замечаниях и примут меры по их недопущению при проведении последующих экзаменов", - добавили в ведомстве.

В Рособрнадзоре напомнили, что с 2025 года на входе в каждый пункт проведения экзамена размещен плакат с QR-кодом, по которому через Платформу обратной связи на Госуслугах можно направить сообщение о нарушении или сбое, которое попадает непосредственно к специалисту Рособрнадзора. На Платформу поступило три обращения. Все факты о нарушениях подтвердились.

Как уточнили в ведомстве, из Самарской области поступила жалоба на посторонние звуки в слуховом аппарате участника экзамена - ребенка-инвалида - при работе устройств подавления сигналов мобильной связи. Работники ППЭ были предупреждены о создании комфортных и безопасных условий при проведении последующих экзаменов.

Две жалобы поступили из Москвы. Одна жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами.

Еще одна жалоба поступила о том, что на ЕГЭ по химии участнику запретили принести свой непрограммируемый калькулятор. Департамент образования и науки Москвы попросили провести дополнительные разъяснительные мероприятия со специалистами, привлекаемыми к проведению экзаменов, сообщили в Рособрнадзоре.