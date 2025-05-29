В Анапе отказались от сбора туристического налога до конца 2025 года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет муниципального образования город-курорт Анапа решил приостановить сбор туристического налога на территории города в текущем году, сообщает пресс-служба мэрии.

"В целях оказания мер поддержки лицам, осуществляющим деятельность в сфере санаторно-курортного и гостиничного комплекса, которые пострадали от последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе, решено приостановить действие туристического налога на территории Анапы с 1 января по 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

"Мы поддержали предложение губернатора Вениамина Кондратьева о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствий ЧС. Уверен, что эта мера поможет нашему курортному бизнесу в этот непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов", - заявил через пресс-службу мэр Анапы Василий Швец.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.