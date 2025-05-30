Уголовное дело заведено после массового отравления на теплоходе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Массовое отравление людей на теплоходе в Москве расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета РФ (СКР).

По данным следствия, в период с 19 мая по 29 мая 2025 года пассажирский теплоход совершал круиз по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва.

Во время круиза у 79 пассажиров, включая шестерых детей были выявлены симптомы ротавирусной инфекции. От госпитализации пассажиры отказались.

В ведомстве отметили, что совместно с сотрудником Роспотребнадзора "проведен осмотр места происшествия, получены образцы продуктов питания, смывы с кухонных предметов и образцы питьевой воды, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего".

Накануне стало известно о массовом обращении за медпомощью пассажиров теплохода "Михаил Булгаков".

Причиной стал норовирус.