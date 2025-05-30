Муфтий, который вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО, задержан по делу об экстремизме

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о хулиганстве и организации деятельности экстремистской организации возбуждено в отношении руководителя местной религиозной организации мусульман в Ростове-на-Дону, он задержан, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"Установлено, что руководитель местной религиозной организации мусульман принимал участие в деятельности международного религиозного объединения, признанного в РФ экстремистским, чья деятельность в стране запрещена. Он пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, а также к мусульманам других течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело квалифицировано по ч.2 ст.282.2 (организация деятельности экстремистской организации) и ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Последняя статья вменяется фигуранту по факту нападения в составе группы лиц на гражданина.

В свою очередь в правоохранительных органах региона "Интерфаксу" уточнили, что задержанный - муфтий Ахмед Абусупьянов, который в июне прошлого года вел переговоры с захватчиками заложников в СИЗО-1 в центре Ростова-на-Дону.

Захват заложников в СИЗО

Ранее сообщалось, что 16 июня 2024 года заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников. Несколько заключенных, вооруженных ножами и заточками, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Они утверждали, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Были начаты переговоры, а затем в ходе операции по освобождению часть преступников была ликвидирована.

В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.206 (захват заложника), ч.3 ст.313 (побег из мест лишения свободы) и ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Позже были возбуждены дела о подготовке к теракту и подготовке к вступлению в НВФ. Приговор по этим делам пока не вынесен.

Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры в отношении Даниила Камнева и Малика Гандалоева, которые были среди захватчиков, по факту ранее совершенных преступлений террористической направленности, из-за которых они и находились в СИЗО.