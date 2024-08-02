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Обвиняемый в захвате заложников в ростовском СИЗО осужден по делу о теракте

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал участника захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниила Камнева виновным по делу о подготовке теракта в Кисловодске, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить Камневу наказание в виде 23 лет колонии строгого режима", - сказал судья.

Установлено, что Камнев собирался совершить теракт в административном здании ОМВД России по Кисловодску. Он приобрел все компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Изготавливать и хранить взрывное устройство Камневу помогала Сабиля Мамедова. Оба они были задержаны 2 апреля 2021 года.

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Приговор Камневу вынесен по ч. 2 ст. 282.2 (Участие в деятельности экстремистской организации), ч. 1.1 ст. 205.1 (Содействие террористической деятельности), ст. 205.3 (Прохождение обучения террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (Подготовка теракта), ч. 2 ст. 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 222.1 (Незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ.

Кроме Камнева и Мамедовой, по делу проходили Тимурлаг Гогуев, Анзор Кахунов, Махач Баширов и Гегам Ростомян. Все они, в зависимости от роли и степени участия, осуждены также по статьям о подготовке теракта, участии в деятельности экстремистской организации, содействии террористам и незаконном обороте взрывчатки.

Ранее гособвинение просило суд назначить Камневу 28 лет колонии по делу о подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Еще четверым обвиняемым по этому делу гособвинение просило назначить от 12 до 19 лет лишения свободы.

В пресс-службе суда уточнили, что им также продлили арест до 12 ноября.

По данным следствия, Камнев и его сообщники планировали взорвать отдел внутренних дел по Кисловодску 5 апреля 2021 года, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Камнев признал свою вину.

Захват заложников в ростовском СИЗО

Как сообщалось, 16 июня заключенные СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников. Шестеро заключенных, вооруженных ножами и заточками, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Они утверждали, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Были начаты переговоры, в ходе операции по освобождению заложников преступники были ликвидированы. Сотрудники, находившиеся в заложниках, не пострадали. Возбуждено уголовное дело по ст.206 УК РФ (захват заложника).

Позже адвокат Камнева сообщил, что его подзащитный, который был среди участников захвата заложников в СИЗО, жив и находится в больнице с ранением. 11 июля Камнева выписали из стационара и перевели в СИЗО-2 в Таганроге.

Кисловодск Ростовская область Ростов-на-Дону ФСИН
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