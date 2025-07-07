Арестован муфтий, который вел переговоры с захватившим заложников в ростовском СИЗО

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал по 28 июля руководителя местной религиозной организации мусульман Ахмеда Абусупьянова, сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Ему вменяют ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч.2 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК.

По данным УФСБ по региону, муфтий принимал участие в деятельности международного религиозного объединения, признанного в России экстремистским, чья деятельность в стране запрещена. Он пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, а также к мусульманам других течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством.

Ранее сообщалось, что в отношении руководителя местной религиозной организации мусульман в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело ч.2 ст.282.2 (организация деятельности экстремистской организации) и ч.2 ст.213 УК (хулиганство). Он был задержан.

В июне 2024 года муфтий Ахмед Абусупьянов вел переговоры с захватчиками заложников в СИЗО-1 в центре Ростова-на-Дону.