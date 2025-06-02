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Два круиза на теплоходе "Михаил Булгаков" отменены из-за ротавируса

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Оператор речных круизов "Мостурфлот" отменил два запланированных круиза на теплоходе "Михаил Булгаков" - Москва-Углич-Москва с 30 мая по 1 июня и Москва-Плёс-Москва со 2 по 8 июня в связи со вспышкой ротавирусной инфекции, сообщила замгендиректора компании Светлана Гончарова через пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

На борту теплохода "Михаил Булгаков", который с 19 по 29 мая выполнял круиз по маршруту Москва-Углич-Валаам-Петербург-Кижи-Горицы-Москва, были зафиксированы случаи недомогания туристов с подозрением на ротавирусную инфекцию.

"28 мая во время стоянки в Угличе представители Роспотребнадзора и Угличской центральной районной больницы по жалобе одного из туристов провели противоэпидемические мероприятия. При осмотре туристов симптомы недомогания были найдены у 19 человек из 242. Из них результаты анализа показали ротавирусную инфекцию у 14 пассажиров, в том числе 12 взрослых и 2 детей. Двум туристам предлагалась стационарная медицинская помощь, от которой те отказались. При этом представители Роспотребнадзора и Угличской центральной районной больницы не подтвердили подозрения в пищевом отравлении туристов", - говорится в сообщении.

По завершении круиза теплоход прошел полную санитарную обработку, включающую в себя дезинфекцию всех помещений и системы вентиляции теплохода. Тем не менее, компания вынуждена была отменить ближайшие два круиза на "Михаиле Булгакове".

"Несмотря на все предпринятые меры, текущие ограничения не позволяют нам отправить теплоход в рейсы по расписанию. Пассажирам этих круизов будут предложены альтернативные варианты: полный возврат средств или возможность переноса путешествия на другие даты. Мы продолжаем сотрудничество с регуляторами и надеемся на скорейшее разрешение ситуации", - сообщила Гончарова.

По фактам заболеваний московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как установило следствие, симптомы ротавирусной инфекции были выявлены у 79 пассажиров, все они отказались от госпитализации. Следователи провели осмотр теплохода вместе с сотрудниками Роспотребнадзора.

Москва РСТ Роспотребнадзор СКР Михаил Булгаков Мостурфлот Светлана Гончарова
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