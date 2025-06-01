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В Брянской области объявлен траур в связи с гибелью людей при обрушении моста

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Власти Брянской области объявили трёхдневный траур в связи с событиями на железной дороге в Выгоничском районе Брянской области.

"В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура", - написал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В эти дни в регионе приспустят флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все культурно-массовые развлекательные мероприятия и трансляции развлекательных передач.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших. В СКР по факту произошедшего заведено уголовное дело.

Хроника Обрушение моста на поезд в Брянской области
Александр Богомаз СКР Брянская область
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