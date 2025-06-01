Пострадавший в Брянской области ребенок госпитализирован в РДКБ Минздрава РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Четырехлетний ребенок, получивший травмы в результате обрушения моста в Брянской области, доставлен в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, сообщили в воскресенье в пресс-службе РДКБ.

"Ребенка реанимобилем вместе с мамой доставили в РДКБ в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

"Пациент получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и повреждение мягких тканей головы. При поступлении в приемное отделение ребенку выполнена компьютерная томография, проведены консультации профильных специалистов", - сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

"Мальчик находится в сознании, разговаривает, его состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. Лечение ребенок будет проходить в нейрохирургическом отделении", - уточнил он.

Вся необходимая специализированная и высокотехнологичная медпомощь пациенту оказывается в полном объеме, добавили в пресс-службе.

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших. В СКР по факту произошедшего заведено уголовное дело.