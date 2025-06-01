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Что произошло за день: воскресенье, 1 июня

Атака на аэродромы, последствия подрыва мостов и кубок для ЦСКА

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украинские дроны атаковали аэродромы в пяти областях России. В Минобороны РФ сообщили, что "киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях". В Мурманской и Иркутской областях загорелись нескольких единиц авиационной техники. Задержаны некоторые участники атаки. Губернатор Иркутской области сообщал, что БПЛА были выпущены из фуры, ведется опрос водителя.

- СКР возбудил уголовные дела после обрушения мостов в результате подрывов в Брянской и Курской областях. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших в результате произошедшего в Брянской области. В регионе объявлен траур. В результате обрушения в Курской области пострадали трое сотрудников поездной бригады, их жизням ничего не угрожает. Позднее стало известно, что еще один участок железнодорожных путей поврежден в Брянской области: движение пассажирских поездов там не осуществляется, никто не пострадал.

- Делегация РФ прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной. Переговоры должны начаться завтра в 13:00 во дворце Чираган.

- ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу. Москвичи в финале обыграли "Ростов" в серии послематчевых пенальти.

- Стрелявший с крыши дома житель Мурманска скончался в больнице. В сознание он не приходил. Мужчина открыл огонь с крыши в марте, его ранили при штурме.

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