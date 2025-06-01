Женщина погибла при попадании снаряда в дом в белгородском поселке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мирная жительница погибла при атаке ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кроме того, по информации Гладкова, во время обрушения дома 12-летняя девочка, которая ехала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию. Для обследования скорая помощь доставляет её в детскую областную клиническую больницу.