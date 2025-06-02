В Белгородской области за сутки один человек погиб, два были ранены

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Белгородском районе Белгородской области дрон атаковал поселок Комсомольский, там была контужена женщина, от госпитализации она отказалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В поселке повреждены три частных дома и надворная постройка.

По поселку Пролетарский Ракитянского района было выпущено 2 боеприпаса. По данным Гладкова, погибла мирная жительница, 12-летняя девочка получила минно-взрывную травм и баротравму. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. В поселке повреждены 4 частных дома, один из которых полностью разрушен, автомобиль и линия электропередачи.