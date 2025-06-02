Суд РФ заочно приговорил экс-спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло к 20 годам колонии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд ДНР заочно приговорил бывшего спикера сил территориальной обороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло за фейки о российской армии и наемничество, сообщает Генпрокуратура РФ.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - заявили в надзорном ведомстве.

Гражданка США признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

"Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. В августе 2023 года она подготовила видеосюжет, который разместила в сети Интернет, о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении ВС РФ химического оружия в Сирийской Арабской Республике, а также на территории Украины в ходе специальной военной операции", - сказали в прокуратуре.

Размер полученного Эштон-Чирилло вознаграждения, по данным ведомства, превысил 653 тыс. рублей.

Бывший спикер теробороны ВСУ объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре 2023 года СК РФ проводил проверку высказываний Эштон-Чирилло "на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов".

Позднее Росфинмониторинг внес Эштон-Чирилло в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.