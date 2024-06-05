Экс-спикер теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявлена в розыск в России

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В России объявили в розыск бывшего спикера сил территориальной обороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло (внесена в РФ в список террористов и экстремистов), следует из данных базы розыска МВД РФ.

Согласно данным ведомства, гражданка США 1977 года рождения разыскивается по статье УК РФ.

В сентябре прошлого года СК проводил проверку высказываний Эштон-Чирилло "на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов".

Позднее Росфинмониторинг внес Эштон-Чирилло в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.