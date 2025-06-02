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Россельхознадзор сообщил, что 95% "алтайского меда" производится за пределами Алтая

Россельхознадзор сообщил, что 95% "алтайского меда" производится за пределами Алтая
Фото: Мурад Оруджев/РИА новости

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В России 95% "алтайского меда" производится за границами Алтая, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова на пленарной сессии "Рынок без контрафакта: реальность или иллюзия" в рамках Недели российского ритейла.

"Мы посмотрели 36 продуктов с географическим указанием и самое больное - это, конечно, алтайский мед. "Алтайский мед" у нас 348 компаний производили в 58 регионах. И самое главное - 95% произведено за границами Алтая, Республики Алтай", - сказала она, сославшись на данные информсистем Россельхознадзора.

Аналогичная картина и с адыгейским сыром, который по условиям регистрации географического указания должен вырабатываться в Адыгее из молока "с предгорий Большого Кавказа", сообщила она. Системы показывают, что этот сыр производится в 58 регионах 218 компаниями. Из них только 26 производителей находится в Адыгее, на них приходится 60% выпуска этого сыра в стране. "Мы посмотрели, откуда у них молоко. Оказалось, Белгород, Воронеж, Татарстан", - сказала Цветкова, добавив, что регистрация географических указания предусматривает в том числе развитие самого региона-производителя.

Как сообщила Цветкова, Россельхознадзор ориентирует регионы на наведение порядка в этой сфере, на извлечение экономической выгоды от географических наименований.

Алтай Россельхознадзор Кавказ Адыгея Елена Цветкова
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