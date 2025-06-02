Мединский подтвердил, что провел встречу с Умеровым

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил факт встречи с главным украинским переговорщиком Рустемом Умеровым перед основной российско-украинской встречей в Стамбуле.

"Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос корреспондента о том, как Мединский мог охарактеризовать встречу с Умеровым.

Ранее об этой двусторонней встрече сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник. По данным собеседника агентства, встреча продлилась 2,5 часа.

Второй раунд прямых переговоров РФ и Украины состоялся в понедельник в Стамбуле.