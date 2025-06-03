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Высокая пожарная опасность прогнозируется в регионах юга западной Сибири, в Якутии и Забайкалье

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности прогнозируются в регионах юга западной Сибири, в Якутии и в Хабаровском крае, в Забайкалье, несмотря на понижение температуры и осадки, четвертый и пятый классы пожарной опасности сохранятся, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Большая территория, занятая четвертым и пятым классом пожарной опасности - это юг западной Сибири - Алтайский край, Новосибирская область, Омская, Томская, там пожароопасная ситуация", - сказал Вильфанд.

Сложная пожарная ситуация в Якутии, где "быстрое нарастание пожарной опасности". Связано это с тем, что там антициклональный режим погоды и постоянно светит солнце, и это приводит к тому, что температура заметно повышается. "В центральных и восточных районах Якутии - четвертый класс. Это очень большая территория", - сказал Вильфанд.

Также пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Хабаровском крае.

Говоря о ситуации с пожарной опасностью в Бурятии и Забайкалье, Вильфанд сообщил, что в Бурятии ситуация улучшается, но в Забайкалье высокая пожарная опасность сохранится.

"В Бурятии ситуация улучшается заметно, потому что там осадки очень сильные и температура понижается, даже заморозки прогнозируются до минус 4 градусов. А в Забайкалье более разнородная температура, там тоже температура будет понижаться на севере до минус 4. Но вот в центральных районах Забайкалья и на юге дневные температуры будут более высокие, до плюс 24 градусов. И хотя пройдут дожди, все равно вот до конца недели в Забайкалье прогнозируется четвертый и пятый класс пожарной опасности", - сказал Вильфанд.

Класс пожарной опасности с пятого до третьего понизится в регионах Северо-Западного федерального округа. В частности в Архангельской области, где были очень высокие температуры.

В Северо-Западном федеральном округе была очень жаркая погода, пожарная ситуация была сложная, но сейчас там дождливая погода, там циклоническая деятельность. Вот уже через два дня будет третий класс пожарной опасности, средний", - сказал Вильфанд.

Кроме того, существенно уменьшается площадь пожарной опасности в центре Европейской России. "Тут тоже дожди были в выходные дни, температура понизилась. Но еще очаги четвертого класса пожарной опасности могут появиться", - сказал Вильфанд.

Забайкалье Гидрометцентр Новосибирская область Роман Вильфанд
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