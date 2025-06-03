Гендиректор "Росатома" рассчитывает встретиться с главой МАГАТЭ до конца недели

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассчитывает встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в конце этой недели, вероятно, Калининграде.

"Мы исходим из того, что она состоится в конце этой недели. С большой вероятностью в Калининграде", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос "Интерфакса", известна ли дата встречи.

В мае Лихачев говорил, что готовится к "крупномасштабным переговорам" с Гросси в первой половине июня. Он объяснил тогда, что "возникло много вопросов и ситуация меняется, поэтому необходимо провести официальную межведомственную консультацию". 21 мая Лихачев проинформировал о разговоре с Гросси, в ходе которого стороны договорились о проведении переговоров в первых числах июня в Калининграде.