Поиск

Гендиректор "Росатома" рассчитывает встретиться с главой МАГАТЭ до конца недели

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассчитывает встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в конце этой недели, вероятно, Калининграде.

"Мы исходим из того, что она состоится в конце этой недели. С большой вероятностью в Калининграде", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос "Интерфакса", известна ли дата встречи.

В мае Лихачев говорил, что готовится к "крупномасштабным переговорам" с Гросси в первой половине июня. Он объяснил тогда, что "возникло много вопросов и ситуация меняется, поэтому необходимо провести официальную межведомственную консультацию". 21 мая Лихачев проинформировал о разговоре с Гросси, в ходе которого стороны договорились о проведении переговоров в первых числах июня в Калининграде.

МАГАТЭ Росатом Алексей Лихачев Калининград Рафаэль Гросси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

Шестой раунд переговоров между Ираном и США под вопросом

Температура в Москве чуть повысится с четверга, но сильной жары не будет

Температура в Москве чуть повысится с четверга, но сильной жары не будет

Что произошло за день: понедельник, 2 июня

Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле

Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст

РФ назвала начало полного вывода ВСУ с территории РФ как один из вариантов для режима прекращения огня

РФ назвала начало полного вывода ВСУ с территории РФ как один из вариантов для режима прекращения огня

МИД сообщил о случаях отказа туристам из РФ во въезде в Южную Корею

РФ и Украина проведут обмен тяжелоранеными и солдатами до 25 лет по формуле "всех на всех"

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6479 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });