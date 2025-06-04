МИД заявил, что РФ ответственно подойдет к исполнению стамбульских договоренностей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия намерена ответственно подойти к исполнению договоренностей, достигнутых в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона намерена ответственно подойти к выполнению всех достигнутых договоренностей", - заявила Захарова на брифинге в среду.

Она напомнила, что на переговорах в Стамбуле 2 июня российская и украинская делегации, в частности, договорились произвести обмен военнослужащими до 25 лет по формуле "всех на всех". Кроме того, в ближайшее время РФ передаст Украине 6 тыс. тел погибших. Также Россия изучит переданный украинскими переговорщиками список из 339 детей.

Комментируя поездку главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон после переговоров с целью убедить администрацию президента США Дональда Трампа усилить давление на РФ, Захарова отметила, что "это все в очередной раз свидетельствует о том, что в Киеве настроены крайне агрессивно и не склонны к поиску трезвых решений".

Представитель МИД указала на "бесперспективность наращивания давления на нашу страну". "Реагировать мы будем соответствующе на такие заходы. И разговаривать с нами с позиции силы - и тем более языком ультиматумов - мы никогда не позволим", - заключила Захарова.