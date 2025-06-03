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Песков заявил, что ожидать прорывов на переговорах в Стамбуле 2 июня было бы неверно

Но важные договоренности в ходе этой встречи были достигнуты, отметил пресс-секретарь президента РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ожидать прорывов на переговорах в Стамбуле 2 июня было бы неверно, но важные договоренности были достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов здесь было бы неверно. Но работа идет. Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны. Действительно, в первую очередь, все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться", - сказал Песков журналистам, комментируя итоги второго раунда российско-украинских переговоров.

"Дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на текст меморандума, который был передан", - отметил он.

По словам Пескова, предложенный Россией текст меморандума нацелен на то, чтобы избавиться от первопричин конфликта.

"Мы неоднократно говорили, что тема урегулирования чрезвычайно важна. Она состоит из большого количества нюансов. Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования", - сказал Песков.

В понедельник, 2 июня, состоялась вторая встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

Кроме того, по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет, заявил Мединский.

Дмитрий Песков Стамбул Украина
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