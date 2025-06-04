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Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России
Президент России Владимир Путин
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подробно рассказал американскому коллеге Дональду Трампу о воскресных атаках на российские объекты, президент США внимательно его выслушал, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Он внимательно выслушал наши оценки, и на этот счет наш президент достаточно подробно высказался. Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Этой теме в числе других был посвящен этот телефонный разговор, и американская, и российская сторона именно ориентировались на то, чтобы обсудить эти террористические атаки", - отметил он.

Трамп ранее сообщил, что в этой беседе Путин предупредил его о намерении ответить на недавние украинские атаки: "Президент Путин сказал очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

"Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом (ударах по военным аэродромам) заранее проинформированы", - сказал Ушаков.

По словам Ушакова, Путин сказал Трампу, что Киев ударами по гражданским целям на территории России пытался сорвать переговоры в Стамбуле.

"Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению, - сказал Ушаков. - Российская сторона не поддалась на провокации, и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле".

По словам помощника президента, Путин также подробно рассказал Трампу об итогах стамбульских переговорах, но тексты меморандумов о позициях сторон президенты не обсуждали.

"Нет, тексты не обсуждались", - ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

"Переданные друг другу соответствующие меморандумы будут проанализированы в столицах - в Москве и в Киеве - и затем, как мы надеемся, стороны могут продолжить переговоры", - сказал представитель Кремля.

"Лидеры условились продолжить и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, также и на других уровнях и по другим каналам", - сказал также Ушаков.

США Стамбул Украина Владимир Путин Юрий Ушаков Дональд Трамп
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