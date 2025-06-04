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В Кремле напомнили, что Россия согласилась только на переговоры с украинской делегацией

Вопрос о встрече двух президентов в практической плоскости никогда не стоял

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в практической плоскости никогда не стоял, Москва изначально согласилась на переговоры между делегациями двух стран, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Вы знаете, что этот вопрос вообще не стоял в практической плоскости никогда, и на что российская сторона изначально согласилась, это на то, чтобы проводить переговоры между соответствующими делегациями Украины и России. Это реализуется на практике", - сказал он журналистам.

Так по просьбе "Интерфакса" Ушаков прокомментировал реплику Путина в ответ на желание Киева провести российско-украинский саммит о том, что "кто ведет переговоры с тем, кто делает ставку на терроризм?", и ответил на вопрос, значит ли это, что Москва считает невозможной встречу двух президентов.

Юрий Ушаков Владимир Путин Украина Владимир Зеленский
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