Кремль хотел бы от мирового сообщества жесткого осуждения атак Украины на аэродромы РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Кремле предпочли бы услышать от международного сообщества жесткое осуждение украинских атак на российские аэродромы 1 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если говорить в целом о международной оценке, то, конечно, предпочли бы услышать жесткое осуждение, как минимум, этого террористического акта", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, достаточной ли реакцией для Кремля на эти атаки были слова президента США Дональда Трампа о том, что он не знал о готовящемся нападении.

Как сообщали ранее в Минобороны России, 1 июня Украина атаковала военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.



