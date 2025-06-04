В Кремле сообщили о надежде Трампа на помощь России с иранской ядерной проблемой

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что был бы признателен России за содействие в переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Был обсужден целый ряд международных вопросов. Я бы сказал, с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков журналистам в среду.

По его словам, "Дональд Трамп считает, что здесь возможно необходимо содействие со стороны России".

"И он был бы признателен, если бы Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной", - пояснил Ушаков.

"Мы обсудили Иран и тот факт, что время на принятие Ираном решения по ядерному оружию истекает. Решение должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что Иран не может обладать ядерным оружием, и я верю, что в этом мы согласны, - сообщил Трамп в соцсети после телефонного разговора. - Президент Путин отметил, что он мог бы принять участие в дискуссиях с Ираном и что, возможно, это помогло бы быстро решить вопрос".