Иран может согласиться на создание регионального консорциума по обогащению урана

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Иран может согласиться на заключения ядерной сделки с США на основе создания регионального консорциума по обогащению урана при условии, что консорциум будет базироваться на иранской территории, сообщает Axios.

"Если консорциум будет действовать на территории Ирана, то это может стать основанием для рассмотрения. Однако, если будет предложено, чтобы он базировался за пределами страны, то это, безусловно, обречено на провал", - цитирует портал неназванного иранского чиновника.

Создание регионального консорциума по обогащению урана является ключевым элементом предложения, которое спецпосланник президента США Стив Уиткофф через Оман передал Ирану в субботу, отмечает Axios.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Уиткофф "передал иранскому режиму подробное и приемлемое предложение, и в интересах Ирана принять его". Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил, что получил это предложение и написал в соцсетях, что Иран ответит на него "в соответствии с принципами, национальными интересами и правами народа Ирана".

Помимо создания консорциума предложение предусматривает, также, что Иран не будет развивать внутренние мощности по обогащению урана сверх тех, которые необходимы для гражданских целей. После подписания соглашения Иран должен будет снизить уровень обогащения урана до 3%, иранские подземные установки по обогащению урана должны быть выведены из строя на период времени, согласованный сторонами.

Портал обращает внимание, что в предложении не указано, где конкретно будет расположен консорциум.

Он пишет, что США "все еще ожидают ответа Ирана в ближайшие дни".

В Тегеране заявили, что готовы к ответу. В то же время, Аракчи посетовал, что "предложение содержит много неясностей и вопросов, многие проблемы в этом предложении не проясняются".

По данным источников Axios, очередной - шестой раунд переговоров по ядерной программе между Уиткоффом и Аракчи может состояться в ближайшие выходные на Ближнем Востоке, сообщают источники Axios.