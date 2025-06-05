ФСБ обвинила нежелательный Oxford Russia Fund в вербовке преподавателей вузов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили, что британский Oxford Russia Fund (деятельность организации признана нежелательной в России) занимался разведдеятельностью в российских вузах, 15 россиянам вынесены предупреждения о недопустимости сотрудничества с нежелательными иностранными организациями.

"Разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда "Oxford Russia Fund", деятельность которого ранее уже была признана нежелательной на территории Российской Федерации", - сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

Там заявили, что в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий "выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности Российской Федерации".

"Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России)", - сказали в ФСБ.

Одновременно с этим, добавили в ЦОС, британской НПО "через созданную сеть контактов велась работа по добыванию информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в условиях проведения спецоперации на Украине".

"Следует отметить, что англичане традиционно рассматривают представителей научной среды как наиболее перспективный объект для своего влияния, в первую очередь из-за их прямого доступа к молодежи и возможности транслировать нужное мнение, воспитывая "новое поколение" российских граждан в правильном для Лондона ключе", - подчеркнули в ЦОС.

По данным спецслужбы, за сотрудничество с организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России, и поддержание конфиденциальных отношений с представителями фонда 15 россиянам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьями 275.1 (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и ч.1 ст. 284.1 (Осуществление деятельности нежелательной иностранной организации) Уголовного кодекса Российской Федерации.

ФСБ совместно с органами прокуратуры в адрес одного из этих вузов было внесено представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности страны.

"Также преподаватель одного из вузов привлечена к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности", - добавили в ЦОС.

В ФСБ предупредили граждан о необходимости воздержаться от участия в деятельности указанных иностранных организаций, "так как подобное взаимодействие подпадает под административную и уголовную ответственность Российской Федерации".