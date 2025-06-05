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Решение об ответе на атаки по аэродромам РФ примут на основании мнения военных

Решение об ответе на атаки по аэродромам РФ примут на основании мнения военных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Возможный ответ России на воскресные атаки по аэродромам РФ будет дан тогда, когда посчитают целесообразным российские военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, каким и когда будет этот ответ, Песков сказал: "Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные".

Как сообщали ранее в Минобороны России, 1 июня Украина атаковала военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.

Дмитрий Песков Минобороны РФ
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