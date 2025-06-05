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Трамп опасается подрыва его усилий по урегулированию из-за атак Украины на аэродромы в РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что украинские атаки на российские аэродромы грозят помешать усилиям Белого дома по урегулированию ситуации на Украине, пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам информированного собеседника издания, Трамп заявлял людям, с кем встречался в последние дни, что атака беспилотников, вероятно, побудит президента России Владимира Путина дать очень значительный ответ, и президент США обеспокоен тем, что такой сценарий затормозит его дипломатическую инициативу.

Высокопоставленный представитель Белого дома сказал Axios: Трамп "обеспокоен тем, что эти атаки продлят боевые действия".

Президенты США и России 4 июня провели телефонную беседу. После этого Трамп сообщил, что Путин предупредил его о планах дать ответ на украинские атаки на российские аэродромы.

5 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле предпочли бы услышать от международного сообщества жесткое осуждение украинских террористических атак на российские аэродромы 1 июня.

Дональд Трамп США Украина Владимир Путин
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