Песков подтвердил готовность Путина подключиться к переговорам Ирана и США по атому

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин будет готов подключиться к переговорам Ирана и США по иранской ядерной программе, когда это будет необходимо, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"По мере необходимости. Это же процесс, который происходит вот в эти дни. И по мере необходимости. Вы знаете, что продолжается наш диалог и с Тегераном, и Вашингтоном по различным каналам. Поэтому, по мере необходимости президент сможет подключиться, российская сторона сможет подключиться" - сказал он на брифинге.

"Мы имеем тесные партнерские отношения с Тегераном и, разумеется, президент Путин сказал о нашей готовности воспользоваться этим уровнем партнерства с Тегераном с тем, чтобы поспособствовать и внести свой вклад в те переговоры, которые происходят для урегулирования проблемы иранского ядерного досье", - сказал также Песков, комментируя вчерашний разговор главы государства с президентом США Дональдом Трампом и отвечая на вопрос, ведется ли проработка визита Путина в Иран.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Путиным заявил, что был бы признателен России за содействие в переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы. Трамп, комментируя этот же разговор, сообщил, что Путин выразил готовность принять участие в дискуссиях по этой теме.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин в ближайшее время может посетить Тегеран.