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Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Ирана в РФ Казем Джалали в ходе встречи в четверг выразили заинтересованность в предотвращении эскалации напряженности, подпитываемой спекуляциями по поводу мнимых угроз поводу иранского атома, отметили заведомо вредоносный характер любых антииранских инициатив, продвигаемых на площадке МАГАТЭ, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

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"Состоялся подробный обмен мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы, в том числе в свете открывающейся 9 июня в Вене сессии Совета управляющих МАГАТЭ, а также с учетом динамики опосредованных контактов между представителями ИРИ и США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что "выражена обоюдная заинтересованность в предотвращении эскалации напряженности, подпитываемой всевозможными спекуляциями по поводу мнимых угроз, связанных с иранским мирным атомом".

"Отмечен заведомо контрпродуктивный и вредоносный характер любых антииранских инициатив, продвигаемых политически ангажированными государствами на площадке МАГАТЭ с целью создания помех конструктивному взаимодействию Тегерана с Агентством и продолжению его диалога с Вашингтоном", - отмечается в сообщении.

МИД РФ Иран МАГАТЭ
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