Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Ирана в РФ Казем Джалали в ходе встречи в четверг выразили заинтересованность в предотвращении эскалации напряженности, подпитываемой спекуляциями по поводу мнимых угроз поводу иранского атома, отметили заведомо вредоносный характер любых антииранских инициатив, продвигаемых на площадке МАГАТЭ, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся подробный обмен мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы, в том числе в свете открывающейся 9 июня в Вене сессии Совета управляющих МАГАТЭ, а также с учетом динамики опосредованных контактов между представителями ИРИ и США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что "выражена обоюдная заинтересованность в предотвращении эскалации напряженности, подпитываемой всевозможными спекуляциями по поводу мнимых угроз, связанных с иранским мирным атомом".

"Отмечен заведомо контрпродуктивный и вредоносный характер любых антииранских инициатив, продвигаемых политически ангажированными государствами на площадке МАГАТЭ с целью создания помех конструктивному взаимодействию Тегерана с Агентством и продолжению его диалога с Вашингтоном", - отмечается в сообщении.