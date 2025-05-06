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Путин и президент Ирана обсудили ход переговоров между Тегераном и Вашингтоном

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе. Подтверждена готовность российской стороны содействовать продвижению этого диалога с целью выхода на справедливую, основанную на принципах международного права договоренность", - говорится в сообщении.

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Президенты обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанного в ходе официального визита Пезешкиана в Россию 17 января.

"Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи 26 апреля. "Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России", - отмечается в сообщении.

"Президент Ирана также тепло поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Президенты условились активизировать совместную работу по всестороннему укреплению российско-иранского практического сотрудничества и координации на внешнеполитическом направлении.

Владимир Путин Иран США Масуд Пезешкиан
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