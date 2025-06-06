Путин поддержал идею выделения спецлимита на мастер-планы городов ДФО и Арктики

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал предложение Минфина о выделении специального лимита на реализацию мастер-планов городов Дальнего Востока и Арктики.

"Здесь есть еще ряд вопросов, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Прежде всего, они связаны с финансированием. (...) Считаю возможным поддержать предложение министерства финансов и поговорить о выделении специального, отдельного лимита именно на реализацию мастер-планов дальневосточных и арктических городов", - сказал он на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, в ближайшие шесть лет лимит должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм. Как уточнил президент, дополнительного финансирования не потребуется.

"Просто надо программы посмотреть и нацелить их на развитие именно этого региона", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики.

В сентябре 2024 года Путин предложил выделить 100 млрд рублей на реализацию проектов мастер-планов в городах Дальнего Востока и Арктики сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению.