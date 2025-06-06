Поиск

Путин поддержал идею выделения спецлимита на мастер-планы городов ДФО и Арктики

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал предложение Минфина о выделении специального лимита на реализацию мастер-планов городов Дальнего Востока и Арктики.

"Здесь есть еще ряд вопросов, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Прежде всего, они связаны с финансированием. (...) Считаю возможным поддержать предложение министерства финансов и поговорить о выделении специального, отдельного лимита именно на реализацию мастер-планов дальневосточных и арктических городов", - сказал он на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, в ближайшие шесть лет лимит должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм. Как уточнил президент, дополнительного финансирования не потребуется.

"Просто надо программы посмотреть и нацелить их на развитие именно этого региона", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики.

В сентябре 2024 года Путин предложил выделить 100 млрд рублей на реализацию проектов мастер-планов в городах Дальнего Востока и Арктики сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению.

Арктика Дальний Восток Минфин Владимир Путин правительство ДФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в закрытом режиме изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову

Разлив мазута в Керченском проливе

Ущерб водным биоресурсам в результате ЧП в Керченском проливе оценили в 2,5 млрд руб.

Ущерб водным биоресурсам в результате ЧП в Керченском проливе оценили в 2,5 млрд руб.

Гендиректор МАГАТЭ назвал встречу с главой "Росатома" обстоятельной

Банк России 6 июня рассматривал сохранение и снижение ставки

Набиуллина не исключила повышение ставки ЦБ в случае торможения спада инфляции

Лихачев заявил о наличии всех условий для безопасного обращения с блоками ЗАЭС

Лихачев заявил о наличии всех условий для безопасного обращения с блоками ЗАЭС

"Балтика" хочет вернуть на рынок свои бренды пива

Отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Банк России отметил продолжающееся снижение дефицита кадров

Банк России отметил продолжающееся снижение дефицита кадров
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6501 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });