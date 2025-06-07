Минобороны заявило об ожидании от Украины официальных уведомлений о переносе обмена

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия выполнила свои обязательства и доставила к месту обмена тела 1212 погибших украинских военнослужащих, Украина не вышла на связь, обмен не состоялся, сообщили в Минобороны РФ.

"Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями от 2 июня доставила к месту обмена первую часть погибших украинских военнослужащих, это 1212 тел погибших", - сообщил в субботу представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

"В соответствии с согласованным в Стамбуле графиком мы выполнили эту задачу. К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась", - сообщил он.

"Мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы перенесена на следующую неделю. Ждем официальных уведомлений по этому вопросу", - сообщил Зорин.

"Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена, и заинтересованы в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, которая достигнута в результате второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле", - заявил он.

Днем в субботу Зорин заявил, что Россия приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих и по обмену пленными.

"Обмену подлежат две категории - это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет", - сказал Зорин.

Он тогда сообщил, что в район обмена прибыла колонна с 1212 телами военнослужащих ВСУ.

"Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек", - сказал Зорин.

Позднее в субботу заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сказал, что "согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено".