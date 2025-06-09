"Россети" претендуют на надбавку энергорынка для строительства электросетей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Строительство новых сетевых объектов в рамках генсхемы до 2042 года предлагается вести за счет энергорынка по аналогии со строительством новой генерации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на перечень поручений по итогам стратсессии правительства по направлению "Развитие электроэнергетики", состоявшейся 31 мая.

"Россети" хотят получить надбавку оптового энергорынка для строительства новых электросетей в рамках Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года.

Компания должна построить 27 проектов стоимостью 1,064 трлн рублей (с учетом НДС), пока она не закладывает эти проекты в свою инвестпрограмму на фоне отсутствия источников финансирования.

"Россети" в связи с этим предлагают финансировать новые проекты по аналогичному с финансированием генерации механизму - за счет рынка. Для этого можно ввести инвестиционную составляющую на развитие магистральных сетей, говорят источники издания. Речь может идти о 15-летнем периоде окупаемости, а норма доходности может составить 12-15%.

Также возможна оплата строительства новых сетей за счет заключения договоров с поставщиками на оказание услуг по развития магистральных сетей.

В Минэнерго "Коммерсанту" сообщили, что поддерживают инициативу, и что "речь идет о финансировании альтернативных строительству новой генерации магистральных сетей по аналогии с механизмом КОМ НГО (строительство новой генерации - ИФ)".

Сейчас "Россети" строят свои объекты за счет тарифа на передачу. 3 июня глава компании Андрей Рюмин сообщал, что "Россети" видят необходимость дополнительного роста тарифов для решения задач технологической независимости до 2030 года. "У нас единственный источник инвестирования - это тариф, нам другие источники пока для решения данных вопросов не доступны", - сетовал он.

В документах о развитии энергосистемы содержалась идея строительства линий постоянного тока. Так, для решения проблемы дефицита в энергосистеме Москвы и области предлагается строительство линии постоянного тока от Нововоронежской АЭС до южной части энергосистемы московского региона, помимо строительства гарантированной генерации мощностью 150 МВт в 2032-2036 годах. Кроме того, такие линии могут потребоваться для покрытия дефицита в Сибири.