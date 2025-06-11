В Курской области в результате атаки дрона ранен автомобилист
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на автомобиль в Рыльском районе.
"В результате удара пострадал водитель - 53-летний мужчина", - написал глава региона.
Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, акубаротравму, слепые осколочные ранения головы, шеи, груди, рук и ног. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу.