В Курской области в результате атаки дрона ранен автомобилист

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на автомобиль в Рыльском районе.

"В результате удара пострадал водитель - 53-летний мужчина", - написал глава региона.

Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, акубаротравму, слепые осколочные ранения головы, шеи, груди, рук и ног. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу.