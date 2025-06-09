Комитет Думы отклонил норму о санкциях к регионам за срыв соглашений о платежеспособности

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету исключил из законопроекта № 914321-8 о расширении казначейского контроля над бюджетом норму об ответственности регионов за нарушение соглашений о восстановлении платежеспособности.

В рамках первого чтения законопроект предлагал прописать в Бюджетном кодексе меры ответственности за нарушение порядка и сроков подписания соглашения о восстановлении платежеспособности регионов, а также за неисполнение обязательств по таким соглашениям. Предполагалось, что меры будут устанавливаться правительством и применяться в порядке, определенном законодательством об административных правонарушениях.

Комитет по бюджету выступил против этой нормы, указав, что она не будет действовать без поправок в КоАП.

"В данном случае получается, что это мертвая норма. Она без внесения поправок в административный кодекс не работает. Более того, она будет создавать очень неприятную конструкцию, когда по существу ответственность бюджетная может возлагаться на регион, а не на лицо, которое допустило нарушение. То есть за нарушение чиновника будут отвечать люди", - сказал на заседании глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

Депутат также добавил, что от самой идеи введения ответственности не отказываются, соответствующий пакет будет подготовлен совместно с правительством и внесен на рассмотрение в осеннюю сессию.

Сейчас, если регион нарушает условия соглашения с Минфином к нему могут применяться только финансовые меры, прописанные в самом соглашении, в БК и КоАП штрафы прописаны не были.