Дума приняла закон о переносе внесения федерального бюджета и о казначейском контроле

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающий перенос срока внесения проекта федерального бюджета и расширение мер казначейского контроля.

Законопроект № 914321-8 был внесен в парламент в мае.

Согласно принятому закону, предельный срок внесения правительством проекта федерального бюджета в Госдуму переносится с 15 сентября на 1 октября. Также вводится новая глава Бюджетного кодекса - "Информационное обеспечение бюджетного процесса", которая регламентирует использование системы "Электронный бюджет" и иных государственных информационных систем.

Существенно уточняются нормы, касающиеся казначейского мониторинга. Законопроект предусматривает его распространение на всех получателей бюджетных средств, включая исполнителей государственных контрактов. Расширяется перечень оснований для отказа в открытии лицевых счетов, запрета осуществления операций на них. Определяется пе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌речень операций, при которых мониторинг не проводится.

Предусмотрены изменения порядка казначейского сопровождения контрактов, включая обязанность заказчиков включать соответствующие условия в договоры. Устанавливается обязанность введения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности участниками казначейского сопровождения. В настоящее время такого условия нет.

Предлагается разрешить правительству оперативно дополнять бюджетную классификацию при появлении новых видов доходов. Также предлагается разрешить оперативно перераспределять экономию от централизованных закупок на другие цели - без внесения поправок в закон о бюджете.

Предлагается закрепить на постоянной основе право правительства не распространять запрет на господдержку в виде субсидий и инвестиций на юрлица с офшорным участием более 25% - при условии отдельного решения правительства.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.