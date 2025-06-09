Генсек НАТО советует Трампу начать обсуждать с Путиным урегулирование на Украине

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте считает, что президенту США Дональду Трампу удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным о том, как закончить конфликт на Украине.

"Он (Трамп) должен начать обсуждать с президентом Путиным, как завершить эту ужасную войну", - сказал он, выступая в одном лондонском аналитическом центре.

Рютте отметил, что Трамп, в отличие прежней администрации, выстраивает такой диалог, но естественно, он координирует действия с союзниками по НАТО.

По его мнению, именно такие обсуждения имеют большую важность для того, чтобы содействовать завершению конфликта.