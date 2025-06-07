Трамп заявил, что удары ВСУ по аэродромам дали РФ предлог для жесткого ответа

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что недавние украинские удары по аэродромам в РФ дали российской стороне предлог для решительных ответных мер.

"Они дали Путину предлог, чтобы прошлой ночью разбомбить их к чертям", - приводят его слова американские СМИ.

Так Трамп ответил на вопрос журналиста о том, стал ли он иначе относиться к военным возможностям Киева после ударов по российским аэродромам.

"Когда я узнал про это, я подумал: "Ну вот, теперь они получат удар в ответ", - добавил американский президент.