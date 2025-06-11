Трамп заявил, что Путин объяснил ему, чего хочет и не хочет в контексте урегулирования

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе недавней телефонной беседы получил от российского коллеги Владимира Путина разъяснения насчет того, что Москва хочет добиться в рамках украинского урегулирования.

"Он говорил о том, чего хочет, и говорил о том, чего не хочет", - сказал Трамп The New York Post.

‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌Президент США отметил, что провел хороший разговор с российским коллегой, но конкретных результатов добиться не удалось.

По его наблюдениям, часто, когда ему удается добиться прогресса по Украине, "бомбят что-то, что бомбить не нужно", из-за чего прогресс приостанавливается.

Президенты США и России провели телефонный разговор 4 июня.