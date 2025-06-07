Президент США высказался за продолжение российско-украинских переговоров

Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в ядерную войну

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной.

"Считаю, что Россия не остановит переговоры с Украиной по достижению мирного соглашения", - приводят американские СМИ слова Трампа.

Одновременно глава Белого дома не исключил новых санкций против РФ, которые могут быть введены, если в этом возникнет необходимость.

По его словам, он пока не принял решение о том, одобрит ли "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюмменталем.

При этом Трамп подчеркнул, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса".

Он также выразил мнение, что недавние украинские удары по российским аэродромам дали Москве предлог для жестких ответных мер.

"Они дали Путину предлог, чтобы прошлой ночью разбомбить их к чертям", - заявил американский лидер.

При этом он выразил надежду, что украинский конфликт не перерастет ядерную войну. "Надеюсь, что нет. Я надеюсь", - подчеркнул Трамп.