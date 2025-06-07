Поиск

Президент США высказался за продолжение российско-украинских переговоров

Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в ядерную войну

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной.

"Считаю, что Россия не остановит переговоры с Украиной по достижению мирного соглашения", - приводят американские СМИ слова Трампа.

Одновременно глава Белого дома не исключил новых санкций против РФ, которые могут быть введены, если в этом возникнет необходимость.

По его словам, он пока не принял решение о том, одобрит ли "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюмменталем.

При этом Трамп подчеркнул, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса".

Он также выразил мнение, что недавние украинские удары по российским аэродромам дали Москве предлог для жестких ответных мер.

"Они дали Путину предлог, чтобы прошлой ночью разбомбить их к чертям", - заявил американский лидер.

При этом он выразил надежду, что украинский конфликт не перерастет ядерную войну. "Надеюсь, что нет. Я надеюсь", - подчеркнул Трамп.

США Дональд Трамп Россия Украина переговоры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп подписал указы для развития беспилотной авиации в США

Трамп заявил, что удары ВСУ по аэродромам дали РФ предлог для жесткого ответа

Трамп заявил, что удары ВСУ по аэродромам дали РФ предлог для жесткого ответа

Спикер Палаты представителей США выразил надежду на примирение Трампа и Маска

Гендиректор МАГАТЭ назвал встречу с главой "Росатома" обстоятельной

Лидер Приднестровья отметил шаткость положения в энергетике

Премьер Индии открыл самый высокий ж/д мост в мире

Финляндия ужесточит требования для получения постоянного вида на жительство

Финляндия ужесточит требования для получения постоянного вида на жительство

Суд временно заблокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Суд временно заблокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Минобороны заявило о массированном ударе по целям на Украине в ответ на теракты

Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6501 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });